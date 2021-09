Imperia: Giovanni Barbagallo nuovo presidente di Riviera Trasporti, nominato il cda e approvato il bilancio

Nel corso della assemblea è stato approvato anche il bilancio. Prossime sfide per Riviera Trasporti, lo sblocco dei conti, il 6 ottobre, in tribunale che permetterà anche il pagamento degli stipendi di settembre, circa 600mila euro. Tutto questo grazie alla richiesta di concordato preventivo presentata da RT ieri in tribunale. Sulla società pesa l'ingiunzione di pagamento per 3.3 milioni di euro presentata da un creditore.