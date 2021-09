Bordighera: troppo bassa la ringhiera lungo l'Aurelia, la preoccupazione dei cittadini

Essendo l'unico passaggio pedonale, in molti, soprattutto ragazzi, lo attraversano in bicicletta col rischio, dunque, di cadere di sotto. Inoltre, aspetto molto importante, in basso sono presenti i binari della ferrovia e il passaggio del treno, fattore che aumenta notevolmente i rischi nel caso di caduta.

Si attendono ora risposte da parte dell'amministrazione e dell'Anas per la sistemazione del tratto pedonale.