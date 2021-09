Ventimiglia: domenica 10 ottobre ‘Corri per Fabiola’, terzo appuntamento col ‘Memorial Fabiola Brancato’

L'edizione 2019 di 'Corri per Fabiola'

Si svolgerà domenica 10 ottobre a Ventimiglia “Corri per Fabiola”, la terza edizione della manifestazione organizzata per ricordare Fabiola Brancato, la quarantaquattrenne prematuramente scomparsa nella città di confine.

La famiglia, in particolare le sorelle e gli amici della giovane, hanno voluto concretizzare così il desiderio di Fabiola e dar vita a un evento che con forza ricordi a tutti quanto siano fondamentali la prevenzione delle patologie oncologiche e la diagnosi precoce.

Era infatti desiderio della povera Fabiola poter mandare un messaggio molto forte sull’importanza di questo tema a lei molto caro e per il quale cercava di battersi quotidianamente. Per questo aveva pensato di organizzare una corsa e coinvolgere quante più persone possibile per sensibilizzarle.

L’evento è promosso dall’Associazione Noi4You e prevede una corsa che può essere di 10 o 5 km e una Baby marathon. Collabora all’iniziativa il brand 'iovedodicorsa-CiaoRunner'. Per evitare assembramenti, i partecipanti dovranno iscriversi attraverso questo link nella sezione 'eventi', dove si potranno trovare tutte le informazioni per partecipare.

La quota di partecipazione di 13 euro comprende:

- accesso all'evento

- gadget ufficiale dell'evento e spedizione a domicilio

- invio file pettorale personalizzato da stampare

- sostegno raccolta fondi

- ristoro con acqua a metà percorso

- assistenza lungo e a fine percorso

- invio diploma di partecipazione personalizzato

- pacco gara virtuale con i coupon sconto degli sponsor