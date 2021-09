Sanremo: vicolo Gradisca nel degrado e nella sporcizia, docenti e studenti di via Volta chiedono più controlli (Foto)

Monta la protesta di studenti, genitori e docenti della scuola di via Volta (Istituto Centro Levante) per la situazione di degrado e incuria che vive vicolo Gradisca, la piccola stradina pedonale che unisce corso Garibaldi con la stessa via Volta.

Una stradina importante per il collegamento tra la via commerciale del centro con quella più a monte dove trova sede la scuola. Da tempo, infatti, tra deiezioni canine, sterpaglie che crescono tra il cemento e sporcizia di ogni tipo, è stata fatta segnalazione alle autorità competenti.

Ma gli interventi non vengono eseguiti. Ora chi utilizza ogni giorno la strada chiede un controllo più accurato.