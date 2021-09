Sanremo: cade in un tombino e rimane ferito, mobilitazione di soccorsi in corso Nazario Sauro

Un uomo è caduto in una botola nella zona di corso Nazario Sauro a Sanremo. Stando a una prima ricostruzione il ferito, un operaio, stava camminando quando è caduto all'interno del buco.



Il tombino era stato aperto per dei lavori e regolarmente segnalato. La persona caduta ha riportato ferite all'apparenza non gravi ma non era più in grado di risalire.



Per recuperare il malcapitato è intervenuta la squadra del nucleo Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco. L'uomo è stato poi trasferito in ambulanza, fino all'elicottero atterrato nelle vicinanze per essere portato in Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per i successivi accertamenti.