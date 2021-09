Ventimiglia: grande partecipazione al mercato dell'antiquariato nella nuova via Aprosio pedonale

In via Aprosio grande partecipazione al mercatino dell'antiquariato di Ventimiglia, ospitato dalla strada resa dall'amministrazione, durante l'ultimo anno, una nuova zona pedonale inserita nel contesto urbano del centro cittadino. Tante le persone lungo l'esposizione di bancarelle.

Una porzione di passeggiata che, alla nascita del suo progetto, ha scatenato polemiche da parte dell'opposizione e di qualche residente, secondo i quali, la sottrazione della via del centro al transito automobilistico, avrebbe soltanto accentuato il problema del traffico.

Adesso via Aprosio è totalmente pedonale e si presta ad iniziative e manifestazioni come quella del mercato. In questi casi solo il tempo saprà dire se la scelta si rivelerà vincente o meno. Qualcuno, nel frattempo, storce ancora il naso.

Grande la soddisfazione per il vicesindaco Simone Bertolucci: “Dopo periodi difficili, è stato bello rivedere la città in movimento, per un evento che sicuramente farà da base ad altri. Ci saranno altri due appuntamenti in ottobre, e stiamo già ragionando per il mercatino natalizio che sicuramente farà vivere a dovere la zona. Ringrazio gli organizzatori e la Spes per gestione. Stiamo valutando, su richiesta dei commercianti e su interesse del consigliere Giordanengo, di svolgere un prodotto simile anche nel centro storico, dobbiamo solo valutare alcune normative su sicurezza e su modalità di esecuzione, ma stiamo seguendo. Sono contento che anche le associazioni di categoria e i commercianti abbiamo apprezzato, quando c'è sinergia tutto riesce bene”.