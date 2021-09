Sanremo: il Sindaco Biancheri incontra il nuovo comandante carabinieri Massimiliano Corbo

Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Biancheri ha ricevuto il Capitano Massimiliano Corbo, nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sanremo, accompagnato dal Luogotenente Paolo Farchetti, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sanremo

“È stata l’occasione per conoscersi – ha detto il primo cittadino – e per porre le prime basi per una pronta collaborazione. Ho voluto altresì ringraziare l’Arma dei Carabinieri per la costante presenza sul territorio e per il recente lavoro svolto durante la stagione estiva, che ha impegnato molto gli uomini e le donne dell’Arma”