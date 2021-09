Sanremo: il Casinò chiude l'estate con incassi superiori allo stesso periodo del 2019, Battistotti "Un grande risultato" (Video)

Il Casinò di Sanremo archivia l’estate con incassi che hanno superato anche il 2019, ovvero la bella stagione ante Covid che, di suo era già stata molto positiva. La conferma arriva dal Presidente del Cda dell’azzardo matuziano, Adriano Battistotti che ha tracciato un bilancio dei mesi estivi di riapertura, dopo il buio periodo in cui è stata costretta a tenere chiuso.

“Dal 7 giugno – ha detto - data della riapertura, a oggi siamo contenti e soddisfatti. E’ tornata la clientela tradizionale ma anche altri frequentatori come i francesi, anche grazie ai tornei di poker. Gli incassi hanno superato, a luglio e agosto, il 2019 mentre con il mese di settembre ci stiamo attestando. Comunque i bilanci, per una attività come la nostra, vanno fatti a fine anno”.

Casinò che ha puntato tanto sulla sicurezza fin dal marzo 2020 e c’è un dato importantissimo che esula da quelli degli incassi. Stiamo parlando del lato sanitario che, fortunatamente, non ha portato alcun contagiato, sia tra il personale che tra i clienti: “Si, è vero. Abbiamo iniziato subito a lavorare, dopo la chiusura, a un protocollo sanitario rigorosissimo, sempre applicato quando abbiamo aperto. Con i vari divisori di plexiglass, le termocamare, i presidi e la formazione dei dipendenti, abbiamo garantito la sicurezza completa sul piano sanitario. Abbiamo anche salutato con favore l’arrivo del green pass che è uno strumento fondamentale per rimanere aperti”.