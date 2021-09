Arma di Taggia: 15 novembre, aprirà anche il piano rialzato della Buca delle Palme e sarà gratuito

15 novembre, è questa la data programmata per l'apertura anche dell'ultimo piano del parcheggio nella buca delle palme di Arma di Taggia. In questi giorni il sindaco Mario Conio e l'assessore Espedito Longobardi hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato d'avanzamento dell'opera e definire anche gli ultimi aspetti estetici e i materiali finali che sanciranno il completamento.

Parcheggi che per il momento rimarranno gratuiti, hanno assicurato dal Comune. Una conferma che quindi almeno in questa fase fa tramontare l'ipotesi di attivare nell'immediato una gestione a rotazione, a pagamento, da parte di Amaie Energia.

Entro il 15 novembre, sul piano rialzato del parcheggio, sarà completata la pavimentazione, l'installazione dei lampioni che illumineranno il perimetro e il posizionamento delle fioriere con essenze. Rifiniture finalizzate anche alla seconda funzione di questo spazio. Infatti, in corso d'opera, è stata ottenuta l'autorizzazione per usare l'area come nuovo punto di riferimento nel centro di Arma di Taggia per ospitare iniziative e manifestazioni.