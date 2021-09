Minacce al presidente Toti: Marco Scajola “Grazie alle forze dell’ordine, andiamo avanti, massima solidarietà”

"Un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine, che in pochi giorni sono risalite alla persona che aveva più volte minacciato il Presidente Giovanni Toti. Questo clima di odio, di violenza, non è tollerabile".

Interviene così l’Assessore regionale Marco Scajola sull’individuazione da parte delle Forze dell’Ordine di un soggetto che da giorni minacciava il Presidente Giovanni Toti.

"Persone come Toti sono impegnate in prima linea per tutelare la salute dei cittadini e meritano, per questo, rispetto ed il massimo sostegno da parte di tutti. Caro Giovanni - termina Scajola - continuiamo il nostro lavoro con passione, determinazione e sacrificio, lavorando, senza pausa, per la nostra Liguria. A te la massima solidarietà e la mia vicinanza".