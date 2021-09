Sanremo: l’ex sottosegretario all’Istruzione Elena Ugolini ospite alla Settimana del Cassini “Qui ho trovato il cuore della scuola” (Foto e Video)

Ospite d’eccezione ieri sera in piazza Borea d’Olmo per la Settimana del Cassini, organizzata dagli studenti per i 160 anni del prestigioso Liceo sanremese. Sul palco è salita Elena Ugolini, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione durante il governo Monti dal 2011 al 2013 e dirigente scolastico del Liceo ‘Malpighi’ di Bologna.



“C’è (ancora) speranza per la scuola?” è il titolo dell’intervento che Elena Ugolini, intervistata dai ragazzi del ‘Cassini’, ha portato ieri sera a Sanremo, per discutere della situazione attuale della scuola italiana e del futuro dopo un periodo a dir poco complesso tra chiusure, dad e perdita dei contatti tra ragazzi e con l’istituzione scolastica. Esperienze personali, aneddoti, ma anche fonti di grande ispirazione per i ragazzi e per il corpo docenti presente numeroso tra il pubblico di piazza Borea d’Olmo con il dirigente scolastico Claudio Valleggi in prima fila.

Un incontro prezioso per una scuola in costante evoluzione, per chi la fa e per chi la frequenta.

L’intervista al dirigente scolastico ed ex sottosegretario Elena Ugolini

Elena Ugolini ha anche coordinato la nascita e lo del laboratorio didattico “La Fisica in moto” all'interno dell’azienda Ducati (ora inserito nelle azioni di sistema del Piano Nazionale Lauree Scientifiche promosso dal MIUR e aperto a tutti gli studenti italiani ed europei).

Nel 1998 è stata nominata dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione, Luigi Berlinguer, nella “Commissione dei Saggi” che preparò la riforma ‘Berlinguer’. Nel luglio del 2011 è entrata nel gruppo di lavoro voluto dal Ministro Letizia Moratti per la predisposizione degli indirizzi per il nuovo sistema di valutazione. Diversi gli incarichi INVALSI: nel 2002 nel Comitato Tecnico Scientifico, successivamente nel consiglio direttivo, da gennaio 2007 è stata commissario straordinario e nell’ottobre 2008 è stata nominata membro del Comitato di Indirizzo.

Nel 2014 ha collaborato all’avvio del DESI (Dual Education System Italy) che coinvolge le aziende Ducati e Lamborghini, le scuole statali ‘Alcuni’ e ‘Belluzzi’, la direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Emilia-Romagna.