Sanremo: generazioni a confronto per il global strike di ‘Fridays for Future’ in piazza Colombo (Foto e Video)

La pandemia e lo stop forzato non ha fermato la voglia di cambiare che alimenta ormai da anni il movimento ‘Fridays for Future’. Questa mattina attivisti di ogni età si sono dati appuntamento in piazza Colombo per partecipare al global strike del movimento nato grazie al primo grande passo compiuto da Greta Thumberg.

Oltre ai ragazzi di ‘Fridays for Future’ erano in piazza anche i rappresentanti di ‘Italia Nostra’ e della ‘Società della Cura’. Tra loro anche una coppia di tedeschi in vacanza in zona.



Il messaggio è tanto semplice quanto chiaro: bisogna fare qualcosa per il pianeta, nessun altro lo farà per noi. E lo spiritino di iniziativa delle giovani generazioni può essere quel pieno di energia pulita che serve per smuovere finalmente qualcosa.

Le interviste