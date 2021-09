Destino di Rivieracqua e degli ex vertici aziendali: saltano assemblea dei soci e dei sindaci per mancanza del numero legale

È saltata per mancanza di numero legale l'assemblea dei soci e dei sindaci di Rivieracqua che si sarebbe dovuta riunire questa mattina tra le 9 e le 11 in Comune a Sanremo. Due i temi all'ordine del giorno: i compensi e, soprattutto, l'assunzione di responsabilità nei confronti degli ex dirigenti dell'azienda. La seconda pratica, in particolare, sarà cruciale per il destino di alcuni attuali amministratori.

In merito al destino dei precedenti vertici dell'azienda, nelle scorse settimane sia gli attuali componenti del Cda di Rivieracqua che il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, avevano rinviato la questione rimandando la decisione di finale sulla responsabilità all'assemblea dei sindaci.

Assemblea che oggi non si è tenuta per mancanza del numero legale, segnale che qualcuno potrebbe cogliere come una assenza di volontà nel discutere la pratica.

Ora, stando a quanto emerge da palazzo Bellevue, è possibile che una seconda assemblea venga convocata già oggi e fissata nei prossimi giorni.