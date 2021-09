Caso RT: dopo l'intervista di ieri Berrino "Fondi regionali per il trasporto pubblico ripartiti in base a criteri tecnici non politici’’

"Le ripartizioni dei fondi vengono effettuate in base a criteri tecnici, non politici. L’allocazione dei fondi viene fatta in base al numero dei chilometri percorsi e alla velocità delle corse a chilometro, sulla base dei dati forniti dalle aziende interessate. Le percentuali di riparto delle risorse del Fondo regionale per il trasporto pubblico locale sono stabilite dalla Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 all’articolo 29 (Riparto di risorse) che fissa le percentuali per ogni bacino per il 2016 e 2017 (successivamente prorogate)".

Torna sull'argomento affrontato ieri nell'intervista rilasciata al nostro giornale, l'Assessore ai Trasporti della Regione, Gianni Berrino, che prosegue: "In base alla norma al Bacino di Imperia è destinato l’8,82758 % del Fondo regionale che corrisponde a 10,226 mln per la Provincia di Imperia’’.

Berrino era intervenuto dopo le dichiarazioni del sindaco di Imperia Claudio Scajola che sollecita Regione Liguria ad adeguare il contributo per il trasporto alla pr - ovincia di Imperia: "Mi preme anche sottolineare - conclude Berrinoche non risultano richieste specifiche della Provincia di Imperia che solitamente è presente a tutti i tavoli con i suoi funzionari. Ricordo, inoltre, che la stessa Provincia ha votato a favore del nuovo criterio di riparto più favorevole alla città metropolitana di Genova rispetto alle altre provincie nonostante avesse ricevuto il voto negativo al Cal da parte di alcuni comuni del genovesato".