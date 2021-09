Sanremo: Enzo Barnabà presenta il libro “Il Sogno Babilonese” alla chiesa Valdese

Lo scrittore Enzo Barnabà presenterà giovedì pomeriggio alla chiesa Valdese il suo libro “Il Sogno Babilonese. Lo Château Grimaldi, la Belle Époque, la Riviera” dedicato alle vicende della celebre villa, sul confine tra Italia e Francia. Appuntamento dalle 16.30.



Durante la Belle Époque, il "sogno babilonese" dei milionari inglesi (e non solo) era quello di creare in Riviera e in Costa Azzurra delle ville, dette château, circondate da giardini a strapiombo sul mare; questi ultimi, che sostituivano le coltivazioni tradizionali, facevano pensare ai giardini pensili realizzati da Semiramide a Babilonia. Lo Château Grimaldi è una magnifica enclave internazionale di tre ettari in territorio italiano ma attaccata alla frontiera francese, dove hanno abitato il ginecologo inglese James Bennet (che vi ospitò la regina Vittoria), Romaine Brooks, la pittrice amata da D'Annunzio, Sigmund Appenzeller, che curò l'imperatrice Sissi, e altri, fino al chirurgo Serge Voronoff, noto per i trapianti di scimmia sull'uomo. Impreziosiscono il libro decine di immagini rare o inedite. Il volume è arricchito dalla prefazione di Daniela Gandolfi, dalla introduzione di Yvan Gastaut e dalla postfazione di Marco Devecchi.