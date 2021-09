Ventimiglia: rovinate le nuove recinzioni delle aiuole pubbliche, si cercano i responsabili

Amarezza nella città di confine per il danno inferto, non si sa da chi, alle nuovissime recinzioni, appena installate, funzionali per proteggere le aiuole del verde pubblico. La bordatura appare infatti totalmente ripiegata.



Il verde pubblico è una risorsa importante per ogni città e va rispettato e tutelato poiché patrimonio di tutti. Un gesto che l'amministrazione ha definito “inaccettabile” e che ha scatenato l'indignazione anche del sindaco Gaetano Scullino che condanna l'accaduto.

Il Comune, intanto, si sta attivando per risalire ai responsabili del danno.