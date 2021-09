Ventimiglia: in attesa della nuova passerella il Roya si attraversa...in kitesurf (Video)

In attesa della nuova passerella Squarciafichi, per la quale è stato recentemente approvato il progetto definitivo che restituirà certamente un simbolo importantissimo agli abitanti della città di confine dopo la tragedia dell'ottobre scorso causata dalla tempesta Alex, qualcuno escogita modi alternativi per attraversare il Roya: in kitesurf.

Trovata, in questo caso, certamente dall'approccio sportivo e spettacolare ma ugualmente efficace col vento a favore.

Ironia a parte, l'amministrazione si è posta come auspicio quello di riuscire a tagliare il nastro, per il progetto che riguarda anche la messa in sicurezza degli argini del corso d'acqua, entro la fine del suo mandato, per offrire a tutti i ventimigliesi il nuovo passaggio che unirà funzionalità e un modernissimo design.Il cantiere dovrebbe partire nel 2022.