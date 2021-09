Vaccini, Toti: “Campagna prosegue senza sosta. Al lavoro per sensibilizzare gli indecisi”

La campagna vaccinale di Regione Liguria continua a procedere, sospinta senza dubbio dalle nuove disposizioni introdotte dal Governo sull’obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro. Da parte nostra, per sensibilizzare gli indecisi e facilitare l’accesso alla vaccinazione, abbiamo avviato la campagna di comunicazione presentata venerdì scorso al Salone nautico e proseguiamo con le vaccinazioni libere, senza prenotazione, in diversi hub della Liguria. Secondo i numeri di oggi nella nostra regione ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’80,18 % della platea: si tratta di numeri che crescono, giorno dopo giorno”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

Negli ultimi sette giorni l’incidenza è di 42 casi ogni 100mila abitanti. Nel centro allestito al Salone Nautico di Genova sono stati effettuati oggi 174 tamponi e 15 vaccini.

“Per quanto riguarda le diverse fasce di età – prosegue Toti – ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 66,02% della fascia tra i 12 e 19 anni, l’80,35% della fascia tra i 50 e i 59 anni, l’84,19 % di quella tra i 60 e 69, l’83,50% di quella tra i 70 e i 79 e il 96,03 di quella sopra gli 80 anni di età. Ampiamente sopra il 70 anche le fasce più giovani: quella dai 40 ai 49 anni è al 74,98 %, quella dai 30 ai 39 al 72,79 % e quella dai 20 ai 29 al 78,68%. In ogni caso, andiamo avanti, consci che la vaccinazione sia stata fondamentale per riuscire a ripartire come stiamo facendo, e lo sarà sempre di più in futuro per avere un autunno, un inverno e un futuro di normalità”.