Sanremo, Artioli su Casa Serena: “Dove c’è supponenza e non competenza tutti i nodi vengono al pettine” (Video)

“Dove c’è la supponenza e non la competenza tutti i nodi vengono al pettine”. A dichiararlo, ospite di ‘2 ciapetti con Federico – on the road’, è il consigliere comunale Andrea Artioli del gruppo di Liguria Popolare, che questa mattina insieme al collega Piero Correnti ha fatto il punto su Casa Serena.

“Probabilmente il sindaco Alberto Biancheri su questa pratica, ma non solo, non si è affidato a persone con adeguate competenze – ha detto – Questo risultato è infatti frutto di una situazione incompetente fatta con supponenza. Tutte le partecipate stanno arrivando a situazioni critiche che devono essere affrontate”.

Riferimento giunta ? “Sicuramente questa è una giunta che ha tante problematiche – ha risposto Artioli - Al sindaco riconosciamo anche coraggio su alcuni obiettivi importanti per la città, come il rifacimento del porto vecchio o il parcheggio in piazza eroi, però su altre questioni ha delegato a persone che evidentemente non hanno competenza e operano con supponenza. Questo ha portato a situazioni che sono implose e si sono attorcigliate”.

Guarda l’intervista completa:

