Diano Marina: Chiappori replica a Scajola su Pini del Rosso, "Messaggio al Faraone, Capo Berta spartiacque non intromettetevi"

"Spero che giunga il mio messaggio al Faraone. Pini del Rosso località amata di Diano Marina pertanto ribadisco quanto detto dieci anni orsono 'vogliamo ritornare ad essere quelli di Diano e non quelli di Imperia'".

Questo il commento del sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, in risposta al sindaco di Imperia Claudio Scajola per le antenne installate nella località della frazione di Gorleri. Stamattina il primo cittadino imperiese si era detto al fianco dei residenti che avevano sollevato perplessità, circa l'installazione di una nuova antenna di telefonia mobile.

Scajola aveva auspicato la nascita di un parco naturale nell'area di Pini del Rosso, affermando di aver inviato la polizia locale per un sopralluogo. "Quindi non abbiamo bisogno di sopralluoghi della polizia di Imperia ci penso io alla salvaguardia del mio territorio. - prosegue Chiappori - Capo Berta rimane uno spartiacque e come ho fatto per le elezioni di Imperia vedete di non intromettervi nelle elezioni di Diano. Per anni ho difeso gli interessi della nostra gente".