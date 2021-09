Diano Marina: antenna nella zona dei Pini del rosso, il candidato sindaco Bellacicco "Un attentato all'ambiente"

Sull'antenna in località Pini del Rosso, nella frazione Gorleri di Diano Marina, Marcello Bellacicco non ci sta e si schiera dalla parte dei cittadini delle frazioni in protesta contro quello che definisce "un attentato all'ambiente". Il Candidato Marcello Bellacicco, che oggi stesso si recherá sul luogo per accertarsi di persona della situazione.



"Questa antenna è stata installata su territorio dianese e ciò significa che i permessi sono stati concessi dal Comune di Diano Marina fino a prova contraria. La zona dei Pini del Rosso è da considerarsi una oasi naturale e per questo noi vogliamo che diventi un Parco Naturale".



"In campagna elettorale chi oggi amministra Diano Marina si riempie la bocca della parola Green, ma nei fatti avalla uno scempio del territorio" - prosegue il Generale in Congedo Bellacicco - Uno dei primi interventi della nuova amministrazione sarà la partecipazione al progetto lanciato dal Sindaco di Imperia per la creazione di un Parco a cavallo tra i due comuni limitrofi".