Ospedaletti: vede furgone ribaltato fuoristrada e dà l'allarme, mobilitazione di soccorsi ma sul mezzo non c'è nessuno

Mobilitazione di soccorsi per un furgone ribaltato a Ospedaletti ma l'incidente sembra sia avvenuto diverse ore prima. La curiosa dinamica è emersa in serata, in strada Pini Pellotta sulle alture cittadine, quando una residente percorrendo la via ha notato il mezzo cappottato nel sotto strada.



A quel punto è stato dato l'allarme e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118, un'ambulanza della Croce Rossa e la Protezione Civile. Stando a una prima ricostruzione l'incidente dovrebbe essere avvenuto nel corso della giornata odierna, in quanto i residenti della zona hanno riferito di non averlo notato ieri.



L'accaduto è al vaglio dei Carabinieri anche perché in un primo momento non c'era traccia del proprietario, poi raggiunto telefonicamente dai militari. Ora dovrà spiegare come mai si sia allontanato dopo l'incidente uscendone, probabilmente, illeso.