Sanremo: rifiuti abbandonati in salita Poggio, famiglie esauste "Pronti a fotografare gli incivili"

I residenti di Salita Poggio a Sanremo si scagliano contro chi usa la via come una discarica a cielo aperto.

"Questa mattina Amaie Energia ha eseguito un ottimo lavoro di pulizia della strada, era coperta di foglie e pietrisco dovuti alle forti piogge della scorsa notte, un lavoro davvero fatto bene per il quale abbiamo ringraziato via mail gli uffici di Amaie Energia. Purtroppo le cose belle durano poco, perché questo pomeriggio i soliti incivili e maiali hanno abbandonato i sacchi neri pieni di rifiuti indifferenziati nei soliti posti, che loro, i maiali, conoscono bene. A nulla è servito il cartello di Amaie Energia che indica zona video sorvegliata e le etichette di avviso sui sacchi. I porci incivili continuano nel loro modo di vivere. Sicuramente sono zozzoni anche a casa loro, vivono nello sporco, altrimenti non si spiegano queste luride abitudini. Colgo l'occasione per avvisare gli incivili, che le persone educate si sono rotte le scatole e che da oggi controlleranno la strada dalle finestre di casa, facendo foto agli zozzoni per mandarle alla Polizia Municipale".