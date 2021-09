Bordighera: abbattimento dei pini di via Aldo Moro, PD "Scelta sbagliata e senza motivi di sicurezza"

"Una misura eccessiva e sproporzionata”, il circolo di Bordighera del Partito Democratico bolla così l’abbattimento dei pini in via Aldo Moro. I dem definendo con forza la propria contrarietà hanno detto: “Gli scorsi giorni, noncurante del verde pubblico inteso come bene collettivo e insensibile ai richiami e appelli dei numerosi cittadini che hanno raccolto le firme contro l’abbattimento, l’Amministrazione ha deciso di procedere ugualmente al loro abbattimento. Una scelta sbagliata e non suffragata da reali e immediati motivi di sicurezza".

La giustificazione secondo cui l’abbattimento era necessario per il prosieguo di nuovi lavori non è accettabile, visto che le opere pubbliche non escludono la tutela del verde pubblico dato che spesso le due cose possono - e devono - convivere.