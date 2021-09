Bordighera: progetto per il campo sportivo alle 'Due Strade', c'è l'ok della giunta per il primo lotto

Nel 2018 il Comune di Bordighera si era attivato per la realizzazione di un nuovo campo sportivo a seguito della mareggiata che, a ottobre, aveva completamente distrutto il campo dell'Arziglia. Il successivo studio di fattibilità aveva dato l'ok alla suddivisione in tre lotti: il primo per il rettangolo ddi gioco, il secondo per la strada di accesso e il terzo per gli spogliatoi e le tribune.

Il progetto per il nuovo campo ha un valore di circa 1 milione 660 mila euro, cifra stabilita in base ai computi metrici del progetto in tre lotti più uno finale con le opere del progetto definitivo.