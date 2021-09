Sanremo: primo giorno di scuola, ingresso scaglionato e regolare alla primaria di via Volta (Foto)

Le immagini del primo giorno in via Volta

Sono tornati oggi in aula gli alunni della primaria e della secondaria di via Volta, uno degli istituti più 'popolosi' di Sanremo.

Tutto è andato nella norma, senza problemi legati al green pass e senza intoppi nell'organizzazione degli ingressi scaglionati come da normativa.

Ad entrare per prime sono state le quarte e le quinte alle 8.15, seguite dalle seconde e dalle terze alle 8.30.

'Passerella' speciale, infine, per le prime che, da tradizione, il primo giorno entrano più tardi.