Ventimiglia: lavori per la manutenzione urbana e sull'illuminazione stradale

Manutenzione urbana a Ventimiglia. Oggi tocca alla sopraelevata e al suo impianto di illuminazione. Operai al lavoro, infatti, questa mattina per il rifacimento del servizio illuminante che fiancheggia la carreggiata.



Una questione di sicurezza, certamente e di comfort per gli automobilisti che si accingono ad attraversare la strada, battutissima, da migliaia di vetture in arrivo e in partenza dalla città di confine. Punto di snodo per Ventimiglia.