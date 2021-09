Sanremo: tutto pronto al 'Cassini' per il via alla scuola, oggi ultimi test della piattaforma per il controllo 'Green Pass'

A 36 ore dall’avvio dell’anno scolastico il Liceo Cassini di Sanremo è pronto per l’impatto del via alle lezioni, che tornano regolarmente in presenza. Questa mattina il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori hanno fatto un test con la piattaforma nazionale per il controllo del green pass a scuola.

Inserendo il codice della scuola consente di vedere i docenti che hanno il regolare tesserino e chi no. Per quanto riguarda il personale dello storico Liceo matuziano, tutti hanno il regolare ‘Green pass’ anche se ovviamente il Dirigente non sa, per ragioni di privacy, chi è vaccinato o chi è a posto per aver fatto il tampone.

Nessuna criticità quindi per il ‘Cassini’, dove il personale non sarà controllato all’ingresso, visto che la ‘piattaforma nazionale’ consentirà un quadro completo della situazione ogni mattina. Saranno invece controllati genitori, fornitori e altro, con controlli a campione del ‘Green Pass’.

Per il Cassini le prime classi entreranno in due gruppi, alle 7.45 a Villa Magnolie e nella sede storica vicino al Comune, con un terzo sempre in sede principale, alle 8.15 (tutte usciranno alle 11.40). Le seconde, terze, quarte e quinte entreranno alle 8.45 con l’uscita alle 12.:35. Giovedì e venerdì le classi seguiranno il seguente orario: le prime dalle 7.45 alle 11,40 e le altre dalle 8.45 alle 12.35. Ovviamente l’ingresso è possibile solo con la mascherina.