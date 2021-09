Noleggio a Lungo Termine Ibrido Plug-in: le migliori proposte Audi e BMW

La strada verso l’elettrificazione e verso una mobilità sempre più sostenibile e a zero emissioni è ormai chiara, e passa attraverso investimenti continui in auto elettriche o auto ibride. Il mondo dell’automobile va dunque incontro a scelte sempre più green: BMW e Audi seguono questa tendenza, facendo crescere sempre di più la percentuale di investimenti destinata a veicoli a zero emissioni.

BMW e Audi sempre più elettriche, sempre più green

Guardando al marchio tedesco BMW, l’obiettivo dichiarato è ambizioso e notevole: mettere su strada oltre 7 milioni di auto elettriche entro il 2030, seguendo la strategia Power of Choice, che mette al primo posto le necessità del conducente.

Le scelte su cui investire sono diverse: spiccano, nella strategia tedesca, le opzioni sulle celle a idrogeno; si tratta di un nuovo sistema di propulsione che permetterebbe all’auto di emettere innocuo vapore acqueo, con un sistema di ricarica più rapido rispetto al motore di un’auto puramente elettrica.

Sebbene questa tecnologia sia ancora in fase di sviluppo, certamente la BMW è destinata a vantare, entro il 2023, 25 modelli di veicoli elettrificati, tra auto ibride o elettriche: un traguardo di tutto rispetto che conferma con decisione la svolta sostenibile della casa automobilistica tedesca.

D’altra parte, anche Audi, con il suo progetto Artemis, si dice pronta a sfidare le principali rivali sul terreno della mobilità elettrica. L’idea di fondo del progetto è quella di investire – entro il 2024 – 33 miliardi nel settore elettrico, con l’obiettivo di mettere sul mercato ben 75 tra modelli ibridi o elettrici da qui alla fine del 2029. Ognuno di questi modelli dovrà essere caratterizzato da standard molto alti di modernità e innovazione, così che privati e aziende possano godere in tempi ragionevolmente brevi di veicoli d’avanguardia.

Il piano Artemis, in breve, si inserisce nella linea del progetto di decarbonizzazione da mettere in pratica entro il 2050. Ovviamente, gli investimenti non si limiteranno a puntare sulla riduzione o l’azzeramento delle emissioni (per logiche ambientali e di mercato), ma punteranno anche a migliorare qualitativamente e tecnologicamente l’esperienza di guida dei conducenti di veicoli Audi.

La scelta giusta per il noleggio

Le politiche automobilistiche di BMW e Audi sono dunque in linea perfetta con il nuovo andamento del mercato, in direzione sempre più green. I loro veicoli si rivelano adatti anche per la formula del noleggio a lungo termine, in cui primeggia Syntonia Spa, azienda di noleggio con sede a Genova e leader del settore in Liguria e Nord Italia.

La formula del noleggio a lungo termine si rivela vincente per aziende e privati che desiderino risparmiare tempo e denaro, godendo allo stesso tempo delle funzionalità di un veicolo all’avanguardia. Il funzionamento è semplice: dietro il pagamento di un canone mensile, si potrà guidare il veicolo noleggiato, delegando all’azienda di noleggio auto le spese relative ad assicurazione, tagliando, manutenzione ordinaria e tassa di possesso. In questo modo, a un prezzo mensile fisso, non si dovranno temere spese accessorie impreviste, né incombenze e appuntamenti per il pagamento (tutte cose che toccherebbero al proprietario del veicolo, in caso di acquisto).

Le detrazioni fiscali che possono interessare le aziende o i liberi professionisti in caso di noleggio (che possono spingersi fino anche al 100% di deduzione sulle imposte) e la certezza di non doversi preoccupare della svalutazione del veicolo al termine del contratto di nolo, arricchiscono il quadro sui vantaggi di questa formula. Le auto a noleggio sono sempre all’avanguardia e, tra i modelli disponibili, ve ne sono alcune particolarmente vantaggiose, in termini di emissioni e impatto ambientale.

Se si desidera noleggiare una BMW ibrida, un modello da tenere certamente in considerazione è la BMW x1 xDrive 25e Business Advantage Automatico. Velocità massima 193 km/h, consumi urbani pari a 2,3 L/100 Km e consumi extraurbani stimati in 2 L/100 Km. Le emissioni CO2, invece, equivalgono a 43 g/Km.

Il noleggio lungo termine BMW offre anche il modello totalmente elettrico BMW I3 Automatic 120 Ah. Questa city car può raggiungere una velocità massima di 150 km/h.

Una valida opzione elettrica Audi, invece, è la Audi Q4 E-tron Sportback. Ha meno optional rispetto alla BMW corrispondente, ma una potenza maggiore le consente di raggiungere i 160 km/h.

Infine, chi desideri noleggiare un’Audi ibrida, troverà il modello ideale nell’Audi A3 Sportback. Velocità massima 222 km/h, consumo urbano pari a 2 L/100 Km; consumo extraurbano pari a 2,1 L/100 Km. Emissioni di anidride carbonica pari a 43 g/Km.