Bordighera: la prossima settimana proseguono le attività di pulizia di tombini e caditoie della città

Proseguono a Bordighera le attività di pulizia di tombini e caditoie; il Comune rende noto il calendario degli interventi previsti tra lunedì e venerdì prossimi.

- Lunedì prossimo dalle 2 alle 8: via Pasteur da Due Strade a rotatoria su via Romana (posa divieti: venerdì 10 settembre)

- Martedì prossimo: via Genova – via Allavena (posa divieti: sabato 11 settembre)

- Mercoledì: via Giulio Cesare (posa divieti: domenica 12 settembre)

- Venerdì prossimo dalle 2 alle 8: via Vittorio Emanuele da via G. Rossi a via Vittorio Veneto e da semaforo dell’incrocio con corso Italia alla Chiesa di Terrasanta (posa divieti: martedì 14 settembre).