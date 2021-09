Ventimiglia: crisi di maggioranza, Strescino “Finché il sindaco non mette la firma sulle deleghe la partita non è chiusa”

Paolo Strescino , commissario provinciale di Fratelli d'Italia torna sull'argomento e punta il dito nuovamente verso le deleghe: “ Ho chiesto al nostro assessore Gianni Ascheri di andare dal sindaco personalmente. Fino a ieri non avevo notizie difformi dal fatto che il sindaco non ci avrebbe dato le deleghe . Dopo l'incontro di ieri, la situazione è ragionevolmente per un 'ok' sulle deleghe alla Lega, altrettanto ragionevolmente 'ok' sulle deleghe chieste da Fratelli d'Italia. Il problema dell'apertura della crisi è stata la pratica Coop, Fratelli d'Italia non voterà mai con il Pd , se questa amministrazione è di centrodestra fa l'amministrazione di centrodestra, se pensa di fare l'amministrazione di centro sinistra-centro, con noi non ce la può fare ”.

La crisi di maggioranza che l'amministrazione della città di confine sta affrontando durante gli ultimi tempi è sempre accesa, diversi sono i pareri e le idee, tanti incontri al vertice durante le ultime settimane per cercare insieme una risoluzione. Per ora nulla di fatto, tutto resta in bilico in attesa di decisioni definitive.

Strescino aggiunge: “Non entro in casa d'altri, ma se Forza Italia lamenta una situazione al sindaco perché il loro assessore non risponde al partito, non si può far finta di niente. Non riesco a capire quale sia la dinamica in corso. L'importante è rimanere sempre nel rispetto dei ruoli e nel rispetto dei partiti”.

Prosegue Strescino: “Finché il sindaco non mette la firma sulle deleghe a Gianni Ascheri la partita non è chiusa, le richieste sono state fatte ufficialmente martedì, ho scritto al sindaco giovedì due volte, mi ha detto di no come anche venerdì. Quando lunedì abbiamo fatto il direttivo, ho detto al sindaco che avevo bisogno di sapere. Ad oggi cosa impedisce al sindaco Scullino di firmare le deleghe agli assessori? Non c'è più tempo di aspettare, se vogliamo rimettere in carreggiata l'amministrazione lo facciamo tutti”.

E conclude: “Il programma elettorale per noi è la Bibbia, non si deroga dal programma elettorale, gli altri alleati sono con me concordi nel dire: analisi punto per punto”.