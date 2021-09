Sanremo: è il giorno del consiglio comunale su Casa Serena e Rivieracqua, questa sera la resa dei conti a palazzo Bellevue

È arrivato il giorno tanto atteso. Questa sera a palazzo Bellevue andrà in scena il consiglio comunale più delicato dell’anno, senza dubbio uno dei più complessi per l’amministrazione Biancheri-bis. Un consiglio urgente chiesto dalle opposizioni di centrodestra per fare il punto della situazione su due temi a dir poco spinosi: la vendita di Casa Serena e la situazione di Rivieracqua.

Negli ultimi giorni la RSA di Poggio è in un vero turbine tra le proteste dei dipendenti rimasti a casa e le preoccupazioni delle famiglie che hanno gli ospiti all’interno. La vendita, scelta obbligata per ovviare alle spese e fare cassa, sembrava la panacea di tutti i mali per i conti del Comune e ora rischia di essere un boomerang. L’atmosfera sarà calda non solo in sala consiliare, ma anche all’esterno. Annunciata la presenza di lavoratori e sindacati che manifesteranno fuori dal Municipio, mentre una piccola delegazione potrà assistere alla seduta nel rispetto delle normative anti covid.

Più articolato il capitolo Rivieracqua. La richiesta di discussione in consiglio è arrivata a seguito della conferenza stampa convocata dalla società per fare il punto della situazione dopo la revoca del concordato da parte del tribunale. Il grosso del confronto ruoterà attorno alla possibile azione di responsabilità nei confronti dei passati amministratori della società quando i conti iniziarono ad andare in rosso. In nome su tutti, quello dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo, Massimo Donzella, già presidente di Rivieracqua. E dai banchi dell’opposizione qualcuno sembra pronto a pronunciare la parola “dimissioni”.