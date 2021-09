Bordighera: messa in sicurezza di edifici e territorio, in arrivo un milione e 400 mila euro

Il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Finanza Locale ha comunicato l’assegnazione al Comune di Bordighera di contributi, con riferimento all’anno 2021, da destinare alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, come previsto dall’art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 145/2018.

Tre gli interventi finanziati, come specificato a seguire.

- Per la regimentazione delle acque piovane in via degli Inglesi il contributo ammonta a 850.000 euro; il Comune dovrà intervenire con una quota ulteriore pari a 40.000 euro, per una spesa totale di 890.00 euro.

- Per la condotta fognaria di via Pasteur il contributo ammonta a 405.000 euro; l’ulteriore quota di spettanza comunale sarà pari a 35.000 euro, per una spesa totale pari a 440.000 euro.

- Per la condotta fognaria di via dei Colli il contributo ammonta a 147.000 euro; il Comune dovrà intervenire con una quota ulteriore pari a 11.000 euro, per una spesa totale di 158.000 euro.

“Accogliamo l’assegnazione di questi contributi con soddisfazione - ha dichiarato il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito. Saranno infatti fondamentali per confermare il nostro impegno per la tutela del territorio – di cui sono esempio gli interventi che abbiamo già realizzato per la messa in sicurezza di alcuni muri e strade sul territorio cittadino – e per la salvaguardia dell’impianto del nostro servizio idrico. Un sentito ringraziamento alla dottoressa Micaela Toni e all’architetto Roberto Ravera, per la professionalità e l’attenzione con cui hanno istruito l’iter che ci ha portato a questo importante risultato”.​