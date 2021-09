Con la scrittrice siciliana Stefania Auci termina venerdì la rassegna 'Cena con l'

Nella splendida cornice della tenuta del ‘Poggio dei Gorleri’, si svolge venerdì sera alle 20.30 un evento unico nel suo genere: non una semplice presentazione ma una ‘Cena con l'autore’ per chiacchierare con lui e scoprire i dietro le quinte del romanzo e del mondo della scrittura.

E’ l’ultimo appuntamento della rassegna estiva all'aperto, con Stefania Auci per parlare dei loro ultimo libro ‘L'inverno dei leoni’ (Nord edizioni).

Stefania Auci è nata a Trapani, ma vive da tempo a Palermo, dove lavora come insegnante di sostegno. Con ‘I Leoni di Sicilia’, che ha avuto uno straordinario successo (più di cento settimane in classifica, in corso di traduzione in 32 Paesi), ha narrato le vicende dei Florio fino alla metà dell'Ottocento, conquistando i lettori per la passione con cui ha saputo rivelare la contraddittoria, trascinante vitalità di questa famiglia. Una passione che attraversa anche L'inverno dei Leoni, seconda e conclusiva parte della saga, e che ci spalanca le porte del mito dei Florio, facendoci rivivere un'epoca, un mondo e un destino senza pari.

Il costo dell’evento, a cura de ‘La Libraia Nadia’ dell'associazione culturale ‘Due parole in riva al mare’ è di 40 euro (compresa una copia del libro).