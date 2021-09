Vetrina mondiale per il Rallye di Sanremo su ‘WRC 10’, Maiga: “Una grande promozione”. E intanto ecco le date per l’edizione 2022 (Video)

Il Rallye di Sanremo entra nelle case dei gamer di tutto il mondo con ‘WRC 10’, ultima edizione del prestigioso videogioco ufficiale del mondiale rally. Un riconoscimento prestigioso per la competizione ormai uscita dal circuito mondiale, ma sempre nel cuore degli appassionati.

La nostra notizia è stata commentata ai microfoni di Radio Onda Ligure 101 da Sergio Maiga, organizzatore del Rallye di Sanremo, intervistato da Maurilio Giordana. Maiga si è detto stupito dalla qualità del gioco e del realismo nel ricostruire il nostro entroterra: “Avevo visto il video in anteprima quando la società ci ha chiesto le autorizzazioni per l’utilizzo del marchio e del percorso, il primo tratto del video pubblicato è veramente reale, una Prova Speciale che parte da Perinaldo e arriva ad Apricale. Fa una certa impressione, è veramente bello. Una bella promozione. I produttori del gioco mi hanno detto che Sanremo è uno dei primi rally e non poteva non essere in ‘WRC 10’, una gara bella e importante che ci riempie di orgoglio”.

Dal digitale al reale, è anche tempo di iniziare a programmare la prossima edizione del Rallye di Sanremo che, come ha dichiarato Maiga a Radio Onda Ligure, sarà nel fine settimana del 3 aprile per lo storico e il weekend successivo per il tradizionale appuntamento di ogni anno.

Che sia virtuale o reale, il Rallye di Sanremo mantiene sempre il suo fascino e il mondo del motorsport lo sa bene.