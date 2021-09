Sanremo: quasi 5 mila turisti si sono rivolti all'infopoint del Comune tra luglio e agosto, +8% rispetto al 2019

Il boom di contatti ai punti di informazione turistica confermano un’estate sanremese da tutto esaurito.

Superano quota 4600 i turisti che si sono rivolti ai due infopoint del Comune nei mesi di luglio e agosto: un risultato importante che segna un +8% rispetto al 2019 (pre-pandemia).



Da sottolineare il lavoro svolto dal nuovo infopoint di via Matteotti, ricavato nell’ex edicola di fronte al Centrale e aperto il 28 luglio, voluto e finanziato grazie alla decisione unanime del Tavolo del Turismo con i proventi dell’imposta di soggiorno. Un servizio che i turisti hanno apprezzato chiedendo informazioni di ogni genere sulla città, sugli eventi e anche sul territorio da visitare oltre i confini sanremesi.

“È stata un’estate di grandissima ripresa - commenta con soddisfazione l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi - e anche i contatti all’infopoint lo dimostrano. I mesi di luglio e agosto sono stati determinanti, con un totale di oltre 4600 contatti. Abbiamo notato il grande interesse nel richiedere informazioni sugli eventi, così come sui luoghi da visitare. Segnali, questi, che ci fanno capire quanto abbia inciso la progettualità accompagnata da una campagna promozionale della destinazione turistica Sanremo di alto livello che, voglio ricordarlo, ha raggiunto risultati oltre le aspettative, superando gli obiettivi individuati in sede di pianificazione. Le tantissime richieste di eventi in città dimostrano, inoltre, che tanti turisti hanno soggiornato in città per un lungo periodo”.



I dati

Luglio: 791 (infopoint Palafiori) + 65 (infopoint via Matteotti) = 856 italiani; 453 (infopoint Palafiori) + 50 (infopoint via Matteotti) = 503 stranieri

Agosto: 746 (infopoint Palafiori) + 1166 (infopoint via Matteotti) = 1912 italiani; 657 (infopoint Palafiori) + 679 (infopoint via Matteotti) =1336 stranieri