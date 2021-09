Ospedaletti: approvato il progetto esecutivo per i lavori al muro di sostegno delle scuole di corso Marconi

La Giunta di Ospedaletti ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per gli interventi al muro di sostegno delle scuole di corso Marconi, che era stato danneggiato dalle forti precipitazioni del novembre 2019.

I danni dell’epoca provocarono gravi conseguenze per la stabilità delle strutture e la conseguente limitazione delle attività scolastiche e sportive, con l’immediato avvio di un intervento in regime di somma urgenza per la provvisoria messa in sicurezza dell'area.

Ai tempi vennero avviati lavori di un lotto funzionale necessario a ripristinare la definitiva sicurezza gli edifici del complesso scolastico, per un totale di 270.000 euro. Rimane da attuare la sistemazione completa del campo sportivo comunale, con il ripristino dei muri lato est e ovest e un'area del terreno da gioco sul lato nord per il quale è stato approvato uno studio di fattibilità tecnica ed economica.

La stima dei costi per il lavoro è di 123.400 euro e l’intervento potrà essere finanziato dalla quota residua del mutuo agevolato ottenuto, nell'ambito del programma ‘Sport missione comune’, dall'Istituto per il Credito Sportivo. Un finanziamento da 490.000 euro, che era destinato alla realizzazione del nuovo manto erboso del campo, ma che è stato eseguito con un risparmio di 123mila euro. Un residuo che è confluito nell'avanzo di amministrazione dell'anno 2019.