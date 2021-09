Ventimiglia: Spes, “Noi4You” e Scuola di Pace promuovono due eventi benefici per finanziare progetto sociali sul territorio

L’Associazione Spes APS insieme a “Noi4You” e Scuola di Pace ets di Ventimiglia, promuovono con il patrocinio e la collaborazione di Camporosso, Vallecrosia, Dolceacqua e Bordighera due eventi benefici: “Bici-camminando-mangiando”, sabato lungo il percorso ciclopedonale che insiste sul territorio comunale di Camporosso e Dolceacqua; galà di solidarietà al ristorante “Amarea” di Bordighera, domenica 19 settembre alle 20.30.

Il ricavato delle iscrizioni e delle raccolte previste sono destinate a progetti sociali con forte impatto sui territori scelti. Sostegno all’inserimento lavorativo di persone con disabilità Spes: in un anno di grande difficoltà economica e sociale, Spes Cooperativa Sociale intende tutelare i percorsi lavorativi di fasce deboli all’interno dei laboratori di Spes a Varase e Roverino, puntando anche ad una nuova assunzione; Sportelli di prevenzione alla violenza di genere gestiti da “Noi4You”; Progetto di cooperazione “bimbi di strada” in Congo, promosso da Scuola di Pace: sostegno scolastico per 552 bambini che vivono in Congo, per valorizzare la straordinaria opera dell’Ambasciatore Luca Attanasio, trucidato in Congo nel mese di febbraio scorso al quale sarà intitolata la sede della Spes il prossimo 2 gennaio.