Spettacolare avvistamento di tre Capodogli nel ponente tra Andora e Imperia

Le giornate a bordo della Motonave Corsara di Golfo Paradiso Whale Watching non smettono mai di stupire. I mari del Ponente ligure continuano a nascondere emozione e batticuore tra il blu più profondo.

Quella che era iniziata come una giornata tra onde e vento - non previsti per altro - e dopo diverse ore di vane ricerche si è rivelata un'uscita estremamente emozionante.