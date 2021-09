Sanremo: prosegue l’iter per la nuova scuola a Pian di Poma, 7 mila metri quadri per 750 alunni in 30 aule

Il primo progetto per la scuola di Pian di Poma

Non si fermano i progetti dell’amministrazione comunale sanremese per rinnovare gli istituti scolastici di Sanremo. Lo ha detto anche il sindaco Alberto Biancheri ai nostri microfoni: in sette anni sono stati investiti circa 20 milioni di euro.

Tanti gli interventi concreti, altri sono ancora sulla carta, come quello per la nuova scuola di Pian di Poma. Un edificio parzialmente incassato nel terreno per una superficie di 3.500 metri quadrati su due piani per accogliere 30 aule e un totale di 750 studenti del Liceo ‘Ruffini Aicardi’ e del CPIA. L’istituto prima era ospitato alla ‘Pascoli’ di corso Cavallotti poi, dopo i problemi strutturali, al Mercato dei Fiori, mentre il CPIA è andato a villa Meglia.

Il Comune ha sempre sotto mano il progetto per Pian di Poma che, comprensibilmente, deve essere aggiornato anche in riferimento alla possibilità di realizzare l’intervento sulla superficie adiacente usufruendo anche delle aree attigue libere di proprietà comunale. Motivo per il quale negli ultimi giorni gli uffici di palazzo Bellevue.

Il nuovo edificio sarà uno dei due poli che il Comune intende realizzare per le scuole superiori insieme a quello del Mercato dei Fiori. L’incarico per lo studio del bando e la predisposizione degli elaborati di fattibilità è stato affidato all’architetta Guido Gambin di Sanremo per un importo di quasi 9 mila euro.