Sanremo: edifici pubblici e scuole, Biancheri: “Abbiamo trovato una situazione grave, in sette anni tanti investimenti in una condizione economica difficile” (Video)

La fine dell’estate 2021 per il sindaco Alberto Biancheri è anche il momento per stilare un bilancio dei sette anni di amministrazione con un occhio di riguardo alle scuole a pochi giorni dal ritorno tra i banchi.

Il sindaco ricorda, in un approfondimento ai nostri microfoni, gli investimenti fatti negli ultimi anni specie sulle scuole: 20 milioni di euro per gli istituti cittadini, molti dei quali mostravano gravi problemi strutturali e non avevano le certificazioni anti incendio.

E poi gli stabili del Comune come il mercato di Coldirodi crollato nelle prime settimane di amministrazione Biancheri, ma anche la ristrutturazione del Mercato Annonario, lo spostamento delle palestre da villa Ormond al Mercato dei Fiori e la problematica della ‘Pascoli’.

L’intervista al sindaco Alberto Biancheri