Imperia: le 'Signore del Mare' stamattina in parata, oggi pomeriggio la conclusione delle 'Vele d'Epoca' (Foto)

Ultima giornata per le ‘Vele d’Epoca’ di Imperia, che il Sindaco Claudio Scajola ha ribattezzato come le ‘Vele della ripartenza’. Dopo tre giorni di festa, questa mattina in calata Anselmi le 'Regine del Mare' hanno fatto l’attesa ‘parata’, ammirata sia dalla banchina che, i più fortunati, dalle imbarcazioni che sono uscite per un giro in mare.

Uscendo dal porto, le ‘Signore’ hanno dato sfoggio a tutta la loro bellezza per aggiudicarsi il premio de ‘La Grande Parata’, una cerimonia di eleganza, scattata alle 10 sul Molo Lungo di Porto Maurizio.

Intanto, mentre si sta già pensando al prossimo anno, quando ci sarà anche il patrocinio del Ministero del Turismo come annunciato ieri da Massimo Garavaglia, oggi pomeriggio alle 17.30, dal palco di Calata Anselmi si terrà la cerimonia ufficiale di chiusura che premierà i vincitori dell'edizione 2021 delle Vele d'Epoca di Imperia.