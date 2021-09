Imperia: con la cerimonia di chiusura e le premiazioni è calato il sipario sulle 'Vele d'Epoca 2021' (Foto)

E’ terminata oggi pomeriggio, con la cerimonia di chiusura in Calata Anselmi, il raduno delle Vele D’Epoca 2021. Al termine di quattro intensi giorni che, solo qualche mese fa sembravano impossibili con la situazione legata al Covid, va in archivio una edizione considerata della ‘ripartenza’ che, con le dichiarazioni di ieri del Ministro Garavaglia, lanciano già oggi l’edizione 2022 che si preannuncia scoppiettante, dall’8 all’11 settembre del prossimo anno.

Con il Sindaco Claudio Scajola e il presidente di Assonautica Enrico Meini, si sono susseguite le premiazioni dei vincitori e di tutti i partecipanti. Al termine, con l’esecuzione dell’inno nazionale, c’è stata la cerimonia dell’ammaina bandiera in un clima di festa per un pomeriggio che ha dato il suo arrivederci al prossimo anno.

Il premio Comune di Imperia è stato assegnato all’imbarcazione Lulu, il più datato yacht da diporto di Francia e il più antico partecipante al raduno. Il premio Assonautica Imperia è andato invece a Penelope, imbarcazione della Marina Militare che ha partecipato per la prima volta al raduno.

Il premio Ranzini è stato assegnato all’equipaggio di Beatrice, barca portabandiera della Città di Imperia, in quanto equipaggio più giovane tra i partecipanti. Il premio Daphne è andato alla comandante donna Elise Garcin, comandante di Jour de Fete. Il trofeo Eleganza Engel & Volkers, assegnato alla barca che ha rispettato più fedelmente i parametri della grande parata secondo il giudizio di una giuria selezionata, è andato al Tuiga, imbarcazione portabandiera dello Yacht Club de Monaco.

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha inoltre voluto premiare le forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, capitaneria di porto, polizia municipale, per l’impegno profuso nella gestione della sicurezza dell’evento. Premio di ringraziamento anche per la Go Imperia per il supporto fornito nell’organizzazione del raduno.

“Questa è stata definita l’edizione della rinascita, della ripresa. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato perché ci avete aiutato a fare un unico grande coro che dice: sconfiggiamo il virus e guardiamo con ottimismo al futuro" ha affermato il sindaco Scajola, che è tornato anche sulla visita in Banchina del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia: “Abbiamo messo altro tassello importante per il futuro. Questo raduno diventerà un appuntamento del calendario degli eventi più importanti del nostro Paese, con risonanza nazionale e internazionale”.

Impegno per il futuro confermato anche dal presidente di Assonautica Imperia, Enrico Meini, che non ha nascosto l’orgoglio per la riuscita dell’evento: “Ci ritroverete qui - ha detto rivolto agli equipaggi delle Vele - a lavorare per offrirvi ancora una volta una indimenticabile regata in una città che ha bellezza, storia e una tradizione velica da non invidiare a nessuno”.

(Foto di Tonino Bonomo)