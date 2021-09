Troppi ubriachi in giro: un'altra notte di duro lavoro per 118, pubbliche assistenze e medici

Ancora una notte di duro lavoro per il personale medico del 118 e per le pubbliche assistenze di tutta la provincia. Come purtroppo capita spesso il sabato sera, sono stati moltissimi gli interventi per giovani ubriachi che si sono sentiti male.

Anche se la presenza di turisti è notevolmente calata rispetto al mese di agosto, la voglia di ‘esagerare’ è purtroppo insita nella mente dei più giovani, che non conoscono limiti con l’alcol ma, alla fine si sentono male e devono ricorrere alle cure dei sanitari.

Era già successo molte volte nel corso dell’estate e, anche stanotte i soccorsi sono stati tantissimi. Le cause sempre le stesse: troppo alcol che culmina con problemi allo stomaco. Fortunatamente non si sono registrati casi gravi e tutti i giovani soccorsi, sono stati dimessi poco dopo, con la raccomandazione dei medici di evitare eccessi di questo genere.