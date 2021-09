Sanremo: perde il controllo dell'auto finisce in via Roglio, sfondata una ringhiera e distrutti alcuni scooter (Foto)

Perde il controllo dell’auto per cause ancora da accertare, sfonda una ringhiera e finisce sulla strada sottostante, per fortuna di un solo metro. E’ accaduto questa mattina poco prima delle 7, in via Francia a Sanremo, a ridosso dell’omonimo rondò, ad una donna alla guida di una Renault Clio.

La donna, sulla cui manovra dovranno fare le verifiche gli agenti della Municipale, è finita sul marciapiede e, quindi, sfondando la ringhiera, ha terminato la sua corsa nella sottostante via Roglio, contro una serie di scooter regolarmente parcheggiati.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, gli agenti del Commissariato e un’ambulanza della Croce Rossa. La donna, che era sola alla guida, non ha riportato gravi ferite ma è stata comunque portata in ospedale per le cure del caso. Ora i pompieri dovranno recuperare l’auto con una gru per rimetterla in strada. Al momento via Roglio è chiusa al traffico mentre, sul resto delle strade circostanti il flusso è regolato dagli agenti.