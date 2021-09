Sanremo: gli rubano tre caschi in 20 giorni, agricoltore di San Giacomo ha anche i filmati (Foto)

Gli rubano tre caschi in 20 giorni ma lui ha i filmati delle telecamere a circuito chiuso di casa sua. E’ quasi una presa di mira, quella di alcuni giovani di San Giacomo, frazione sulle alture di Sanremo, nei confronti di un agricoltore della zona, un 70enne.

L’uomo, stufo degli atti che è costretto a subire, ci ha scritto per rendere pubbliche alcune immagini riprese dai filmati delle telecamere. Ovviamente l’uomo sporgerà anche denuncia per gli atti commessi, probabilmente più per un dispetto che per altro.