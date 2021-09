Intervento della Guardia Costiera di Imperia, soccorse tre persone durante la regata delle 'vele d'Epoca'

La Guardia Costiera di Imperia stamane ha soccorso un'imbarcazione in difficoltà. L’operazione di salvataggio ha preso il via a seguito di un mayday lanciato da un natante da diporto a vela che si trovava alla deriva a causa di una cima impigliata nell’elica.

Subito intervenuti con la Motovedetta SAR CP 882, gli operatori della Guardia Costiera si sono diretti in località 'Galeazza' a circa 1000 metri dalla costa. Considerato che l’unità, con tre uomini a bordo spaventati ma in buone condizioni di salute, si trovava nelle vicinanze del campo di regata delle ‘Vele d’Epoca 2021’ e tenendo conto delle condizioni meteorologiche in leggero peggioramento, il mezzo è stato rimorchiato e condotto in sicurezza presso il porto turistico di Imperia Porto Maurizio.