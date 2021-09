Un uomo di 60 anni, che stava camminando all’incrocio tra via De Sonnaz e via Belgrano ad Imperia Oneglia, è stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza della Croce D’Oro, per un malore.

L’uomo si è accasciato a terra ed è stato portato in ospedale. Le sue condizioni sembrano piuttosto serie mentre il nipotino che era con lui è stato preso in consegna da una pattuglia della Guardia di Finanza che stava passando in quel momento.