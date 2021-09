Bordighera: rottura di una tubazione stamattina in via Rossi, nessun disagio per gli utenti e lavori subito iniziati

E’ iniziato di prima mattina e dovrebbe già concludersi in giornata il lavoro di sistemazione del guasto riscontrato questa mattina alle 5 (QUI), alla tubazione primaria che porta l’acqua verso le alture di Bordighera, in via Vincenzo Rossi.

Il guasto ha provocato un geyser sulla strada, allagandola e portando acqua e detriti anche su una carreggiata della sottostante Autofiori. Sul posto, questa mattina, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, che hanno attivato il Comune.

Del guasto si è occupato l’Assessore Marco Laganà, che ha chiesto l’intervento degli operai comunali e di una ditta specializzata. Il lavoro è iniziato questa mattina ed è ovviamente stata aperta la strada per risalire al guasto. Dovrebbe andare avanti nel corso della giornata ma, per fortuna, al momento non si registrano problemi alla fornitura dell’acqua.

Tutte le abitazioni della zona e di quella sovrastante, infatti, stanno usufruendo di una fornitura che arriva dall’alto e non dovrebbero verificarsi problemi anche nel corso della giornata. Intanto anche l’autostrada è stata ripulita e si viaggia regolarmente.