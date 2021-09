Bordighera: si rombe una tubazione principale in via Vincenzo Rossi, si allaga anche l'autostrada (Foto)

Si rompe la linea principale dell’acquedotto in via Vincenzo Rossi e si allaga anche una parte di autostrada.

E’ accaduto questa mattina preso intorno alle 5 a Bordighera, dove hanno dovuto operare i Vigili del Fuoco di Ventimiglia. La rottura ha provocato un mini geyser e la fuoriuscita di una copiosa quantità d’acqua.

Diversi detriti e terra sono stati trascinati sulla A10, dove i responsabili sono stati costretti a chiudere una corsia, a scopo precauzionale.

La squadra dei pompieri ha lavorato per deviare il corso dell'acqua e delimitare i danni, in attesa dell'arrivo dei reperibili della ditta. Al momento non si conosce l’entità del danno e quali abitazioni sono rimaste senz’acqua.